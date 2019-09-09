СЕГОДНЯ 13:24 2019-09-09T13:24:21+03:00

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В Кузбассе администратор азартного клуба отделалась штрафом. Женщина принимала от клиентов ставки и запускала игровые приложения.

В областном центре 24-летняя женщина решили подзаработать в незаконном бизнесе. Она устроилась администратором в игровой клуб, который находился в Кировском районе города. В обязанности женщины входил прием ставок от клиентов и запуск игровых приложений.

О деятельности игорного заведения узнали сотрудники полиции, которые организовали обыск помещения. В результате было изъято 20 компьютеров с установленным программным обеспечением для проведения азартных игр.

-Изначально обвиняемая со следствием не сотрудничала, вину не признавала, выдвигала версию, что зашла в клуб к знакомой, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области. - Только после того, как посетители игрового заведения опознали ее, она раскаялась и стала сотрудничать со следствием.

В качестве меры наказания суд назначил женщине штраф в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU