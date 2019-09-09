2019-09-09T13:24:21+03:00
Происшествия

В Кузбассе администратор азартного клуба отделалась штрафом

Женщина принимала от клиентов ставки и запускала игровые приложения
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбассе администратор азартного клуба отделалась штрафомВ Кузбассе администратор азартного клуба отделалась штрафомФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Кузбассе администратор азартного клуба отделалась штрафом. Женщина принимала от клиентов ставки и запускала игровые приложения.

В областном центре 24-летняя женщина решили подзаработать в незаконном бизнесе. Она устроилась администратором в игровой клуб, который находился в Кировском районе города. В обязанности женщины входил прием ставок от клиентов и запуск игровых приложений.

О деятельности игорного заведения узнали сотрудники полиции, которые организовали обыск помещения. В результате было изъято 20 компьютеров с установленным программным обеспечением для проведения азартных игр.

-Изначально обвиняемая со следствием не сотрудничала, вину не признавала, выдвигала версию, что зашла в клуб к знакомой, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области. - Только после того, как посетители игрового заведения опознали ее, она раскаялась и стала сотрудничать со следствием.

В качестве меры наказания суд назначил женщине штраф в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый пешеходный переход оборудовали на Октябрьском проспекте в Кемерове
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Классика»
В Тисульском районе незаконно вырубили более 40 гектаров леса
В Кузбассе подвели предварительные итоги выборов депутатов
В Кемерове пожарные спасли из задымленного подъезда мать с ребенком
Онкологи из Японии помогут создать систему ранней диагностики в Кузбассе
Кузбасский разрез оштрафовали на 100 тысяч рублей
Кузбасс примет Сибирский музыкальный форум
В Кемерове завершили ремонты дворов
В центре Кемерова разбирают мост
Фонтан в кемеровском парке Ангелов включили в тестовом режиме
Сергей Цивилев побывал на строительстве здания кассационного суда
В Новокузнецке из-за студентов перекроют дороги
С огоньком: новокузнечан приглашают на вечерний велопробег с иллюминацией
Выпивший воду с червями кузбасский чиновник покинул свой пост
Заморозки и грозы: в Кузбассе ожидаются заморозки до -2 градусов
Повезло: кузбассовец остался жив после падения с третьего этажа
Не успел насолить: в Кемерове полицейские задержали закладчика
Кузбассовец стал жертвой мошенников из Москвы
Иномарка упала с новокузнецкого моста: погиб один человек
Новокузнечанка упала с третьего этажа
Устроил дестрой: Noize MC выступил с концертом в Новокузнецке
Глава Кемерова рассказал, когда дадут отопление
Дырявая сетка, корявая разметка: новокузнецкий «Металлург» провел матч с нарушениями
На кузбасской трассе загорелся автобус с пассажирами
Опыт лечения онкологии кузбассовцы будут перенимать в Японии