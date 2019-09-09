Новый пешеходный переход оборудовали на Октябрьском проспекте в Кемерове
Новый пешеходный переход оборудовали на Октябрьском проспекте в Кемерове.
Он расположен в районе дома №20.
В областном центре к радости пешеходов появился новый дорожный объект – переход на Октябрьском проспекте. Он находится в районе дома №20, расположенного рядом с территорией областной клинической больницы. На участке дороги специалисты
Центра организации дорожного движения обозначили пешеходный переход уже обозначили переход специальными знаками.
-Специалисты провели мониторинг этого участка дорожной сети и определили, что для обеспечения безопасности пешеходов необходимо организовать на этом участке переход, - сообщили в пресс-службе администрации города. - В ближайшее время благоустроители нанесут разметку «зебра».
ИСТОЧНИК KP.RU