2019-09-09T14:37:24+03:00
Общество

Новый пешеходный переход оборудовали на Октябрьском проспекте в Кемерове

Он расположен в районе дома №20
Ирина АВТУШКО
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Новый пешеходный переход оборудовали на Октябрьском проспекте в Кемерове. Фото: Администрация города КемеровоНовый пешеходный переход оборудовали на Октябрьском проспекте в Кемерове. Фото: Администрация города Кемерово
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Новый пешеходный переход оборудовали на Октябрьском проспекте в Кемерове.

Он расположен в районе дома №20.

В областном центре к радости пешеходов появился новый дорожный объект – переход на Октябрьском проспекте. Он находится в районе дома №20, расположенного рядом с территорией областной клинической больницы. На участке дороги специалисты

Центра организации дорожного движения обозначили пешеходный переход уже обозначили переход специальными знаками.

-Специалисты провели мониторинг этого участка дорожной сети и определили, что для обеспечения безопасности пешеходов необходимо организовать на этом участке переход, - сообщили в пресс-службе администрации города. - В ближайшее время благоустроители нанесут разметку «зебра».

ИСТОЧНИК KP.RU

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