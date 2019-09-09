Неудачное па: машина протаранила школу балета в Кемерове
Опасные па выделывали два автомобиля на улице Красноармейской в Кемерове. Легковушки не смогли поделить дорогу и столкнулись на перекрестке. От удара одна из машин врезалась в стену балетной школы.
Неудачное па: машина протаранила школу балета в Кемерове.Екатерина БОРМОТОВА
- Я ждала свою дочь с занятий, неожиданно почувствовала как будто удар по стене, - рассказывает очевидец ДТП Екатерина Бормотова. – В одном из классов со стены посыпалась штукатурка, дети сильно напугались.
Легковушки не смогли поделить дорогу и столкнулись на перекрестке.Фото: Екатерина БОРМОТОВА
Впрочем, напуганными были не только дети, но и взрослые. Владельцы машин сейчас подсчитывают ущерб: у одного из автомобилей от удара смяло всю переднюю часть. Второй машине удар пришелся по передней двери, но после этого ее отбросило на тротуар, где автомобиль и врезался в угол балетной школы. Повреждены и капот легковушки, и внешняя отделка здания.
Машину отбросило прямо на угол здания.Фото: Екатерина БОРМОТОВА
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Информация по возможным пострадавшим уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU