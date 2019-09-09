СЕГОДНЯ 15:42 2019-09-09T15:42:35+03:00

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Опасные па выделывали два автомобиля на улице Красноармейской в Кемерове. Легковушки не смогли поделить дорогу и столкнулись на перекрестке. От удара одна из машин врезалась в стену балетной школы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/731021" frameborder="0"></iframe> Неудачное па: машина протаранила школу балета в Кемерове.Екатерина БОРМОТОВА

- Я ждала свою дочь с занятий, неожиданно почувствовала как будто удар по стене, - рассказывает очевидец ДТП Екатерина Бормотова. – В одном из классов со стены посыпалась штукатурка, дети сильно напугались.

Легковушки не смогли поделить дорогу и столкнулись на перекрестке.Фото: Екатерина БОРМОТОВА

Впрочем, напуганными были не только дети, но и взрослые. Владельцы машин сейчас подсчитывают ущерб: у одного из автомобилей от удара смяло всю переднюю часть. Второй машине удар пришелся по передней двери, но после этого ее отбросило на тротуар, где автомобиль и врезался в угол балетной школы. Повреждены и капот легковушки, и внешняя отделка здания.

Машину отбросило прямо на угол здания.Фото: Екатерина БОРМОТОВА

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Информация по возможным пострадавшим уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU