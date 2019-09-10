Бомж из Кузбасса напал с ножом на пьяного подростка

СЕГОДНЯ 03:27 2019-09-10T06:17:57+03:00

Теперь у него на два года появилось жилье

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Невоспитанность и грубость стали причиной чуть не разыгравшейся трагедии. Юный кемеровчанин оскорбил бомжа, а тот, в свою очередь, ударил подростка ножом в спину.

В марте 2019 года компания подростков в состоянии алкогольного опьянения гуляла по улицам Центрального района города Кемерово. В какой-то момент возле труб теплотрассы они заметили лиц без определенного места жительства. Подростки стали оскорблять их и вести себя агрессивно. Не желая терпеть такое отношение к себе, 43-летний мужчина, который также был нетрезвым, достал из сапога нож и ударил им 14-летнего подростка в спину.

Мальчик убежал и сумел обратиться в больницу за помощью. Мужчину же удалось задержать и заключить под стражу. Позже он признал свою вину.

Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает, а 43-летний мужчина по решению суда ближайшие два года проведет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU