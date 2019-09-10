Жительнице Кузбасса заплатили 200 тысяч рублей за вредный массаж

СЕГОДНЯ 06:26 2019-09-10T06:26:43+03:00

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200 тысяч рублей получила жительница Мариинска за вибромассажную накидку. Женщина приобрела ее у представителя торговой компании и лишь позже узнала о противопоказаниях. Вернуть деньги за покупку ей помог суд.

В мае 2019 года жительница Мариинска приобрела у представителя ООО «Азон» вибромассажную накидку за 118 тысяч рублей. В подарок компания преподнесла ей две подушки, одеяло, ручной пылесос и ручной массажер. Чтобы оплатить покупку, женщина взяла кредит под огромные проценты. А через несколько дней она выяснила, что у изделия имеются противопоказания и решила отказаться от сделки.

Продавец отказался возвращать деньги, тогда женщина обратилась в суд. Выяснилось, что вибромассажная накидка является не сложным бытовым устройством, а медицинским товаром. И продавец обязан был предупредить покупательницу обо всех противопоказаниях. Более того, оказалось, что лицензии на продажу медицинских изделий у продавца не было.

Договор купли-продажи расторгли прямо в суде. Женщине вернули и стоимость товара, и неустойку, и компенсацию морального вреда и даже штраф – в общей сложности более 200 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU