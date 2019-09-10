В кузбасской школе первоклассники получили ожоги

СЕГОДНЯ 07:12 2019-09-10T08:36:47+03:00

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В междуреченской гимназии № 24 четверо первоклассников получили ожоги. Дети опрокинули на себя термопот.

Как сообщили в Кемеровском областном центре медицины катастроф, 10 сентября, в 8.54 поступил вызов в службу скорой медицинской помощи из гимназии № 24 Междуреченска. Ученики случайно уронили электрический чайник - термопот, в результате чего четверо первоклассников получили ожоги верхних и нижних конечностей. С ожогами первой и второй степени дети были госпитализированы в междуреченскую городскую больницу.

По словам главного врача междуреченской больницы Степана Ронзина, больше всех пострадала девочка, получившая ожоги бедра и стопы. Площадь ожога составляет около 10 процентов. Другой мальчик получил ожоги локтя, бедра и стопы. Еще две первоклассницы получили ожоги стоп.

ИСТОЧНИК KP.RU