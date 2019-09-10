2019-09-10T09:36:10+03:00
Общество

В Кузбассе на день ограничат продажу алкоголя

Запрет будет действовать завтра, 11 сентября
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе на день ограничат продажу алкоголяВ Кузбассе на день ограничат продажу алкоголяФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Кузбассе на день ограничат продажу алкоголя. Запрет будет действовать завтра, 11 сентября.

Ежегодно 11 сентября в России в целях борьбы с алкогольной зависимостью и пропаганды здорового образа жизни отмечается День трезвости. В Кузбассе в этот день запретят продажу алкогольной продукции. Запрет будет действовать во всех магазинах области.

Напомним, что это не единственный день в году, когда продажа спиртных напитков запрещена. В 2018 года законом Кемеровской области, принятом Советом народных депутатов, определен список таких дат. Так, продажа алкоголя запрещена в День Победы, Международный день защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября), День трезвости (11 сентября), а также в во время проведения последних звонков и выпускных балов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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