В Кузбассе на день ограничат продажу алкоголя
В Кузбассе на день ограничат продажу алкоголя. Запрет будет действовать завтра, 11 сентября.
Ежегодно 11 сентября в России в целях борьбы с алкогольной зависимостью и пропаганды здорового образа жизни отмечается День трезвости. В Кузбассе в этот день запретят продажу алкогольной продукции. Запрет будет действовать во всех магазинах области.
Напомним, что это не единственный день в году, когда продажа спиртных напитков запрещена. В 2018 года законом Кемеровской области, принятом Советом народных депутатов, определен список таких дат. Так, продажа алкоголя запрещена в День Победы, Международный день защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября), День трезвости (11 сентября), а также в во время проведения последних звонков и выпускных балов.
ИСТОЧНИК KP.RU