2019-09-10T11:57:40+03:00
Происшествия

Следователи проверяют кузбасскую школу, где четверо детей ошпарились кипятком

Трое детей сейчас находятся в больнице
Екатерина РОМАНОВА
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Следователи проверяют кузбасскую школу, где четверо детей ошпарились кипяткомСледователи проверяют кузбасскую школу, где четверо детей ошпарились кипяткомФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Доследственную проверку начали специалисты регионального Следкома по факту получения ожогов учащимися в одной из кузбасских школ. Дети обожглись кипятком, и теперь следователям предстоит установить все обстоятельства.

Предварительно следователи уже установили, что ученики 1-го класса междуреченской школы находились в столовой. Кто-то из детей повис на перекладине оборудования, на котором стоял электрический термопот. Стол перевернулся, и устройство с кипятком опрокинулось на детей. Четверо первоклассников получили ожоги верхних и нижних конечностей. С ожогами первой и второй степени их доставили в междуреченскую городскую больницу. Троих детей пришлось госпитализировать. У одной из пострадавших площадь ожога составляет около 10 процентов.

- В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, соблюдались ли администрацией учебного заведения все меры предосторожности, необходимые для безопасного пребывания детей в столовой, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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