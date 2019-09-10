2019-09-10T12:00:42+03:00
Происшествия

В Прокопьевске местный житель разобрал чужой дом на дрова

Для совершения преступления он выбрал дом своей соседки
Ирина АВТУШКО
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В Прокопьевске местный житель разобрал чужой дом на дроваВ Прокопьевске местный житель разобрал чужой дом на дроваФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Прокопьевске местный житель разобрал чужой дом на дрова. Для совершения преступления он выбрал дом своей соседки.

Следствием Прокопьевска закончено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины. Он обвинялся в том, что похитил имущество у своей соседки по участку. О произошедшим полицейским рассказала сама жительница. По словам потерпевшей, неизвестные разобрали принадлежавший ей частный дом. В нем хозяйка не проживала постоянно, но часто наведывалась.

В свой очередной визит женщина обнаружила, что на входной двери сломан замок, отсутствуют потолочные перекрытия, оконные рамы, пол на кухне, кирпичная печь и металлическая утварь. Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 38-летний сосед потерпевшей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. - Он дал признательные показания. Считая, что в доме никто не проживает, он решил его разобрать.

Похищенные металлические изделия обвиняемый сдал в пункт приема, а бревна и доски забрал себе для растопки печи. Сейчас уголовное дело передано в суд, прокопчанину грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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