2019-09-10T17:53:04+03:00
Происшествия

В Кузбассе женщина хотела продать диван и потеряла миллион рублей

Мошенники украли деньги с ее банковских счетов
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе женщина хотела продать диван и потеряла миллион рублейВ Кузбассе женщина хотела продать диван и потеряла миллион рублейФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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В Кузбассе полицейские разыскивают мошенников, похитивших почти миллион рублей. Они предложили местной жительнице купить ее диван.

Кемеровчанка обратилась в отдел полиции с просьбой о помощи. Она рассказала, что недавно размести на сайте объявление о продаже дивана. Вскоре ей перезвонил потенциальный покупатель. Деньги за товар он предложил перевести на банковскую карту. Ничего не подозревая, женщина сообщила мошенникам номер.

Спустя время покупатель снова позвонил. Он сообщил, что якобы ошибочно перевел большую сумму на ее счет. Для того чтобы вернуть деньги, злоумышленник попросил женщину дойти до ближайшего банкомата. Далее потерпевшая выполняла инструкции мошенника: вставила карту и ввела на аппарате комбинацию цифр. Тем самым она подключила номер мошенника к своему мобильному банку.

В результате злоумышленник получил доступ ко всем счетам потерпевшей. Он похитил в общей сложности около 900 тысяч рублей. Женщина пыталась дозвониться до потенциального покупателя, однако он перестал выходить на связь.

– В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личности подозреваемого. Уже известно, что номер телефона афериста зарегистрирован в Челябинской области. Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы, — сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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