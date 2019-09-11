Кузбасские волейболисты вошли в состав сборной России

СЕГОДНЯ 04:04 2019-09-11T06:04:28+03:00

Они выступят на чемпионате Европы-2019

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Игроки волейбольного клуба «Кузбасс» выступят в составе сборной России на чемпионате Европы. Они уже приступили к подготовительным тренировкам.

В четверг, 12 сентября, начнется финальный турнир Европы по волейболу. Игроками команды станут лучшие спортсмены. В их числе и два действующих участника волейбольного клуба «Кузбасс». Об этом сообщает Всероссийская федерация волейбола.

В игровую заявку национальной сборной страны включены связующий Игорь Кобзарь, доигровщик Антон Карпухов. диагональный Виктор Полетаев. Спортсмены уже вылетели в словенскую Любляну для подготовки и участию в соревнованиях.

Сообщается, что на групповом этапе сборная России сыграет с командами Финляндии, Словении, Турции, Македонии и Белоруссии.

На данный момент команда сборной России по волейболу является действующим чемпионом Европы. В плей-офф выйдут четыре лучшие команды из подгруппы.

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер команды Туомас Саммелвуо преждевременно покинет клуб. Его пригласили на аналогичную должность в сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU