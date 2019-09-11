2019-09-11T06:10:04+03:00
Общество

В Новокузнецке дали старт ремонту Бызовского шоссе

На время проведения работ запустят альтернативное движение транспорта
Яна ПОПОВА
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В Новокузнецке дали старт ремонту Бызовского шоссе.Фото: Сергей Кузнецов/ InstagramВ Новокузнецке дали старт ремонту Бызовского шоссе.Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram
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В Новокузнецке провели рабочий штаб и дали старт ремонту Бызовского шоссе. На время проведения реконструкции в городе запустят альтернативное движение транспорта.

Об этом в социальной сети сообщил глава города Сергей Кузнецов. Он рассказал, что за осенне-зимний период предстоит демонтировать дорожное полотно, а также сделать подпорные стены, привести в соответствие новым стандартам и сохранить в рабочем состоянии инженерные сети: силовые кабели и связь.

Отвечать за качество и скорость выполнения работ будет генеральный подрядчик ООО «Кузбассдорстрой». Для полного контроля над процессом рабочие штабы будут проводиться еженедельно, а графики работ находиться под жестким надзором руководства. В свою очередь, администрация Новокузнецка гарантирует грамотную организацию временного альтернативного движения транспорта в этом направлении.

«Реконструкция Бызовского шоссе - сложная инженерная работа. В этом году асфальтирование проезжей части не предусмотрено. В ходе реконструкции планируется сделать еще две полосы и создать освещение между новыми и старыми полосами», - пишет глава города Сергей Кузнецов на своей странице в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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