В кузбасском поселке сгорел грузовик

СЕГОДНЯ 07:13 2019-09-11T07:13:58+03:00

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В ночь на 11 сентября в Кузбассе загорелся частный грузовой автомобиль. Прибывшие на место сотрудники потушили пламя.

Сообщение о возгорании автомобиля в поселке Ускатский Прокопьевского района поступило на пост МЧС в 22:31. Очевидец сообщил, что пламя полностью охватило грузовик.

Специалисты практически сразу прибыли на место. Через двадцать пять минут после поступления сообщения пожар был локализован, еще через пару минут – потушен полностью.

– На момент прибытия первого подразделения кабина автомобиля полностью была охвачена огнём. В результате пожара обгорели моторный отсек, кабина внутри и снаружи. Предварительная причина возгорания – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, – сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Отметим, на место тушения пожара прибыла одна единица техники и пять сотрудников службы спасения. Это способствовало быстрой ликвидации пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU