2019-09-11T07:52:04+03:00
Происшествия

В Кузбассе трактор ковшом разорвал легковушку

Женщина-водитель получила тяжелые травмы
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе трактор ковшом разорвал легковушку.Фото: "Регион42"/ vk.comВ Кузбассе трактор ковшом разорвал легковушку.Фото: "Регион42"/ vk.com
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В Кузбассе во время ДТП трактор разорвал на части легковой автомобиль. Водитель с серьезными травмами отправлен в больницу.

Происшествие произошло в селе Калачево днем минувшего вторник, 10 сентября. Очевидцы засняли момент аварии на камеру и поделились им в социальной сети.

По словам очевидцев, автомобиль ехал на небольшой скорости по улице Совхозной на своей полосе. В какой-то момент появился трактор. Он зацепил ковшом легковушку и потащил вдоль дороги.

– По предварительным данным, водитель погрузчика нарушил правила расположения на проезжей части. Таким образом, он совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21074. В происшествии травмы получила 43-летняя автолюбительца. Ее доставили в больницу. Женщине назначили стационарное лечение, ¬ сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД.

Отметим, ранее сообщалось, что в результате аварии погиб один человек. Однако данная информация пока не подтвердилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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