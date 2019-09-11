Житель Кемеровского района толкнул родственника и стал причиной его смерти

СЕГОДНЯ 11:42 2019-09-11T11:42:38+03:00

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Житель Кемеровского района невольно стал причиной его смерти, толкнув его.

Впоследствии мужчина скончался от черепно-мозговой травмы.

В Кузбассе вынесен приговор 27-летнему жителю Кемеровского района. Мужчина обвиняется в смерти родственника.

Как было установлено следствием, в апреле осужденный пришел к своему дальнему родственнику, с которым он был в конфликте, поговорить. Мужчина был пьян. Во время беседы он сильно толкнул родственника, отчего тот упал и ударился головой о предмет кухонной мебели. Злоумышленник поспешил скрыться, а потерпевший зашел к соседям, чтобы рассказать о произошедшем. Там ему стало плохо, и мужчина лег спать. Через несколько часов он скончался.

-Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти мужчины стала черепно-мозговая травма, - рассказали в СУ СК по кемеровской области. - В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен, со следствием он сотрудничал, вину признал.

Суд назначил виновнику восемь месяцев условно с испытательным сроком в один год.

ИСТОЧНИК KP.RU