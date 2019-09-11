2019-09-11T12:53:32+03:00
Общество

В Кемерове устанавливают новые светофоры для безопасности пешеходов

Всего в этом году появится восемь регулировщиков
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кемерове устанавливают новые светофоры для безопасности пешеходов.Фото: администрация города КемеровоВ Кемерове устанавливают новые светофоры для безопасности пешеходов.Фото: администрация города Кемерово
Изменить размер текста:

В Кемерове устанавливают новые светофоры для безопасности пешеходов.

Всего в этом году появится восемь регулировщиков дорожного движения, рассказали в администрации города.

Светофорные объекты устанавливают в областном центре в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». До конца года запланировано установить восемь светофоров, три из которых уже смотнтированы. Это вызывные светофоры на улице Космической в районе школы №90, улице Пролетарской у гимназии №17, а также у автовокзала на проспекте Кузнецком.

-Сегодня специалисты подключат в режим желтый мигающий светофор на улице Космической, накануне этот же режим был включен на светофорном объекте у автовокзала, в обычном режиме он начнет работать с 13 сентября, а с конца прошлой неделе безопасность горожан обеспечивает электронный регулировщик на улице Пролетарской, добавили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбасс судят водителя, насмерть сбившего школьницу
Восемь литров крови сдали сотрудники Россельхозбанка в Кузбассе во время благотворительной донорской акции
Житель Кемеровского района толкнул родственника и стал причиной его смерти
В Междуреченске закрыли филиал противотуберкулезного диспансера
Россельхозбанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам
Арбитражный суд решит судьбу торгового центра «Радуга» в Кемерове
Лучшие водители Кузбасса живут в Юрге
Из-за карьерного взрыва на юге Кузбасса произошло землетрясение
В Кузбассе трактор ковшом разорвал легковушку
В кузбасском поселке сгорел грузовик
В Кузбассе временно отключат телевидение
Кузбассовец не захотел платить кредит и сменил фамилию
В Новокузнецке дали старт ремонту Бызовского шоссе
Кузбасские волейболисты вошли в состав сборной России