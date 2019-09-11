СЕГОДНЯ 12:53 2019-09-11T12:53:32+03:00

Всего в этом году появится восемь регулировщиков

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В Кемерове устанавливают новые светофоры для безопасности пешеходов.

Всего в этом году появится восемь регулировщиков дорожного движения, рассказали в администрации города.

Светофорные объекты устанавливают в областном центре в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». До конца года запланировано установить восемь светофоров, три из которых уже смотнтированы. Это вызывные светофоры на улице Космической в районе школы №90, улице Пролетарской у гимназии №17, а также у автовокзала на проспекте Кузнецком.

-Сегодня специалисты подключат в режим желтый мигающий светофор на улице Космической, накануне этот же режим был включен на светофорном объекте у автовокзала, в обычном режиме он начнет работать с 13 сентября, а с конца прошлой неделе безопасность горожан обеспечивает электронный регулировщик на улице Пролетарской, добавили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU