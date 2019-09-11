2019-09-11T18:10:22+03:00
Общество

Кемеровский кинотеатр «Юбилейный» готовится к запуску

В помещении проводятся последние подготовительные работы
Яна ПОПОВА
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Кемеровский кинотеатр «Юбилейный» готовится к запуску.Фото: Кинотеатр "Юбилейный"/ InstagramКемеровский кинотеатр «Юбилейный» готовится к запуску.Фото: Кинотеатр "Юбилейный"/ Instagram
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Владельцы кемеровского кинотеатра «Юбилейный» рассказали о том, как скоро можно будет приобрести первые билеты на сеанс. Эту информацию они опубликовали в социальных сетях.

Так, на данный момент в помещении проводятся отделочные работы. Специалисты монтируют вывески, расставляют мебель и делает уборку в кинозалах, чтобы принять гостей. Также монтируются вывески внутри и снаружи, уже размещены лайтбоксы для рекламной и премьерной информации.

– Работа кипит. Мы трудимся, чтобы уже совсем скоро распахнуть двери нашего кинотеатра для вас, – отмечают авторы поста.

Ранее сообщалось, что «Юбилейный откроет двери уже в конце лета 2019 года. Но неизвестным причинам владельцы сдвинули сроки.

Напомним, кинотеатр был закрыт в январе 2018 года на реконструкцию. Причиной стало получение нового финансирования. Владельцы сообщали, что инвестор вложил 500 миллионов рублей в восстановление здания и создание нового киноцентра с оборудованием мирового уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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