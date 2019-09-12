СЕГОДНЯ 04:02 2019-09-12T04:02:04+03:00

В Кузбассе ветерану боевых действий более 15 лет не давали квартиру Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Долгие годы без собственного жилья оставался кузбасский ветеран боевых действий. И только благодаря вмешательству прокуратуры мужчине предоставят квартиру.

В июне текущего года в прокуратуру Крапивинского района с заявлением обратился ветеран боевых действий и, по совместительству, многодетный отец. Он рассказал, что его лишили законных прав на жилье.

После обращения мужчины была проведена проверка, которая показала, что он более 15 лет на учете в администрации Крапивинского района как нуждающийся в улучшении жилых помещениях. Сам заявитель проживал в Новокузнецке, где его семье в составе семерых человек предоставили жилую комнату площадью 17 кв. метров в Областном доме ветеранов.

-Администрация Крапивинского района исключила мужчину из списка нуждающихся в жилье, посчитав, что ему уже предоставили комнату в Новокузнецке, - отметили в облстной прокуратуре. - По итогам проверки прокурор обратился в суд в защиту жилищных прав ветерана.

С доводами прокурора суд согласился и обязал администрацию района восстановить ветерана в списке нуждающихся в жилье. Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU