В Кузбассе появится еще одна современная школа на 1000 мест

СЕГОДНЯ 04:58 2019-09-12T04:58:11+03:00

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В Кузбассе планируется построить еще одну современную школу, отвечающую последним требованиям. Учреждение на 1000 учащихся появится в Анжеро-Судженске.

К 2020 году в Анжеро-Судженске появится новое общеобразовательное учреждение. Школу строят в рамках нацпроекта «Образование» и регионального проекта «Современная школа».

На данный момент, как сообщили в пресс-службе администрации области,

выполнены инженерные изыскания, разработана проектная документация, получено положительное заключение госэкспертизы и разрешительная документация.

Местом расположения новой школы выбрана улица Сосновая, совсем скоро здесь начнут готовить площадку для строительства. Здание будет трехэтажным, рядом расположатся игровая площадка для начальной школы, комбинированная спортплощадка и площадка для проведения общешкольных мероприятий.

-В микрорайоне проживает более 3000 семей, в том числе порядка 2500 детей в возрасте до 18 лет, из них почти 1800 детей школьного возраста. Дети, проживающие в строящемся Восточном районе, обучаются в общеобразовательных организациях Центрального, Восточного (старого) и Нового районов,- рассказали в пресс-службе обладминистрации. - Строительство новой школы позволит обеспечить обучение школьников Анжеро-Судженского городского округа в одну смену.

ИСТОЧНИК KP.RU