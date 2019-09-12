2019-09-12T08:26:08+03:00
Общество

Первый снег выпал в Шерегеше

Фотоснимок с первым снегом появился в соцсети
Екатерина РОМАНОВА
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Первый снег выпал в Шерегеше. ФОТО: sheregesh.suПервый снег выпал в Шерегеше. ФОТО: sheregesh.su
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Первый снег - пусть и совсем ненадолго - выпал в Кузбассе в среду, 11 сентября. Снимок, подтверждающий это, один из очевидцев разместил в социальной сети.

В среду, 11 сентября, на горнолыжном курорте Шерегеш выпал первый снег - об этом сообщил один из пользователей социальной сети «ВКонтакте». Слой снега был очень тонким, да и растаял он совсем скоро. Тем не менее новость о том, что снег выпал, порадовала любителей горнолыжного спорта.

Снег на Мустаге. ФОТО: Вадим Николаев.

Снег на Мустаге. ФОТО: Вадим Николаев.

Кстати, чаще всего снег на склонах Шерегеша в новом сезоне появляется именно в сентябре, и ежегодно поклонники сноубордов и горных лыж делают ставки, какого именно числа это случится. В одной из групп, посвященных Шерегешу, где как раз и делаются ставки, отметили, что первый снег всю ночь шел по вершинам, а внизу был снег с дождем. По вершинам он лежит до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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