2019-09-12T13:56:37+03:00
Общество

В Кемерове перекроют одну из центральных улиц

Ограничение движение связано с парадом российского студенчества
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кемерове перекроют одну из центральных улицВ Кемерове перекроют одну из центральных улицФото: Максим КИСЕЛЕВ
Изменить размер текста:

В субботу, 14 сентября, в Кемерове будет перекрыто движение по одной из центральных улиц. Это связано с проведением парада российского студенчества.

В первой половине дня автомобилистам, которые решили проложить свой маршрут рядом с парком Жукова, необходимо принять во внимание некоторые ограничения и скорректировать движение.

-С 08.00 до 14.00 часов будет временно ограничено движение автотранспорта, а также его стоянка на улице Мичурина от улицы Красноармейской до улицы Васильева, - сообщили в администрации города Кемерово.

В это время в парке Жукова будет проходить парад российского студенчества. Участниками парада станут первокурсники всех вузов города. Участников ждет праздничное шествие, торжественное посвящение в студенты, а также концерты творческих коллективов областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новокузнечанин погиб после падения с пятого этажа
Кемеровские артисты покажут спектакль в роддоме
В Кузбасс приедут актеры со всей России
Уникального младенца спасли кемеровские врачи
Кто больше зарабатывает: специалисты назвали зарплаты программистов в Кемерове и Новокузнецке
В доме на проспекте Советском в Кемерове произошел пожар
В Новокузнецке собираются строить новый автомобильный мост
В Топках разъяренный мужчина гонял бывшую супругу по городу
Глава Новокузнецка назвал сроки начала отопительного сезона
Кузбасс перейдет на новую схему выплаты больничных и социальных пособий
Первый снег выпал в Шерегеше
В Кемерове изменят работу светофора на Притомском проспекте
Киндер с героином: кемеровчанин попался на торговле нелегальным товаром
В Кузбассе появится еще одна современная школа на 1000 мест