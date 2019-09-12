В Кемерове перекроют одну из центральных улиц

СЕГОДНЯ 13:56 2019-09-12T13:56:37+03:00

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В субботу, 14 сентября, в Кемерове будет перекрыто движение по одной из центральных улиц. Это связано с проведением парада российского студенчества.

В первой половине дня автомобилистам, которые решили проложить свой маршрут рядом с парком Жукова, необходимо принять во внимание некоторые ограничения и скорректировать движение.

-С 08.00 до 14.00 часов будет временно ограничено движение автотранспорта, а также его стоянка на улице Мичурина от улицы Красноармейской до улицы Васильева, - сообщили в администрации города Кемерово.

В это время в парке Жукова будет проходить парад российского студенчества. Участниками парада станут первокурсники всех вузов города. Участников ждет праздничное шествие, торжественное посвящение в студенты, а также концерты творческих коллективов областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU