2019-09-13T07:16:44+03:00
Происшествия

Ночью в Кемерове горела спортивная школа

В здании спортшколы находились два человека
Екатерина РОМАНОВА
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Ночью в Кемерове горела спортивная школа. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.Ночью в Кемерове горела спортивная школа. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.
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Поздно вечером в Кемерове произошел пожар в спортивной школе на улице Назарова. В тот момент, когда он начался, в здании находились два человека.

О том, что горит спортивная школа на улице Назарова в Кемерове, очевидцы сообщили пожарным в 22.28. На место пожара сразу же выехали 31 человек и восемь единиц техники.

- На момент прибытия первого подразделения из окна второго этажа шел дым. Еще до прибытия пожарной охраны из здания самостоятельно эвакуировались два человека, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара на втором этаже в помещении склада спортивного инвентаря обгорела мебель и вещи, бывшие в употреблении. Общая площадь составила 12 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации электротехнического оборудования. Однако точную причину еще только предстоит установить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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