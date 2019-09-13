СЕГОДНЯ 13:56 2019-09-13T13:59:21+03:00

Автомобиль въехал в теплотрассу в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Я живу в Прокопьевске Киселевске"

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В пятницу, 13 сентября, в кузбасском городе автомобиль «ГАЗель» врезался в трубы теплотрассы. От удара автомобиль смяло, а трех человек впоследствии доставили в больницу с травмами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/731909" frameborder="0"></iframe> Автомобиль въехал в теплотрассу в Кузбассе.Видео: vk.com, "Я живу в Прокопьевске Киселевске"

Дорожно-транспортное происшествие случилось около десяти чесов утра на улице 1 Мая в Киселевске. Здесь водитель автомобиля «ГАЗель» врезался в тубы теплотрассы. Как сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции, предварительно установлено, что водитель микроавтобуса развозил после смены работников предприятия.

- Водителю стало плохо за руле, он потерял сознание и совершил наезд на трубы теплотрассы, - отметили в ведомстве. - В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира. С травмами различной степени тяжести их доставили в городскую больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Полицейские напоминают кузбассовцам о том, что необходимо быть предельно внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения. Если же вы чувствуете себя утомленно ил болезненно, лучше откажитесь от управления автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU