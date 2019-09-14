Пьяный рецидивист катался по Междуреченску на BMW

СЕГОДНЯ 06:44 2019-09-14T06:44:20+03:00

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Житель города Междуреченска стал фигурантом очередного уголовного дела. А все потому, что ему очень нравится садиться за руль нетрезвым.

В течение августа сотрудники ГИБДД дважды задержали в Междуреченске автомобилиста, который находился за рулем в нетрезвом состоянии. Впрочем, оказалось, что это – далеко не первые его преступления. Мужчина ранее уже был судим 10 раз, а некоторое время назад отбывал в колонии пять месяцев лишения свободы. Лишали мужчину и прав управления транспортным средством – на три года. Однако это его не остановило, и он вновь совершил преступление.

- В настоящее время собранные полицейскими материалы вместе с обвинительным заключением направлены на рассмотрение в суд, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям статьи обвинения, максимальная мера наказания составляет два года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU