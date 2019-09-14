Вернется ли тепло этой осенью в Кузбасс

СЕГОДНЯ 15:54 2019-09-14T15:54:47+03:00

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Заморозки, пришедшие в Кузбасс на уходящей неделе, скоро отступят, и в Кузбасс вернется долгожданное осеннее тепло. Причем на севере региона потеплеет чуть раньше, чем на юге.

Уже во вторник, 17 сентября, в Кемерове ожидается до +20 градусов тепла, однако дожди прекратятся лишь к пятнице. Постепенно температура воздуха будет расти и в субботу достигнет своего максимума – 24 градуса тепла. С четверга по воскресенье ожидаются ясные солнечные дни. В понедельник, 23 сентября, столбики термометров по-прежнему будут держаться в пределах +23…+24 градусов, однако погода постепенно начнет портиться.

На юге области, в Новокузнецке, также будет тепло: от +18 до +26 градусов. А вот ясных дней будет чуть меньше: наслаждаться солнышком жители Новокузнецка будут лишь в пятницу, субботу и воскресенье. В понедельник, 23 сентября, ожидается до +26 градусов, однако небо начнет хмуриться и пойдет небольшой дождь. Так что если вы еще не выкопали картошку, успевайте это сделать в выходные!

ИСТОЧНИК KP.RU