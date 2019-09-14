2019-09-14T15:54:47+03:00
Общество

Вернется ли тепло этой осенью в Кузбасс

Синоптики дали предварительный прогноз на ближайшую неделю
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Вернется ли тепло этой осенью в КузбассВернется ли тепло этой осенью в КузбассФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Заморозки, пришедшие в Кузбасс на уходящей неделе, скоро отступят, и в Кузбасс вернется долгожданное осеннее тепло. Причем на севере региона потеплеет чуть раньше, чем на юге.

Уже во вторник, 17 сентября, в Кемерове ожидается до +20 градусов тепла, однако дожди прекратятся лишь к пятнице. Постепенно температура воздуха будет расти и в субботу достигнет своего максимума – 24 градуса тепла. С четверга по воскресенье ожидаются ясные солнечные дни. В понедельник, 23 сентября, столбики термометров по-прежнему будут держаться в пределах +23…+24 градусов, однако погода постепенно начнет портиться.

На юге области, в Новокузнецке, также будет тепло: от +18 до +26 градусов. А вот ясных дней будет чуть меньше: наслаждаться солнышком жители Новокузнецка будут лишь в пятницу, субботу и воскресенье. В понедельник, 23 сентября, ожидается до +26 градусов, однако небо начнет хмуриться и пойдет небольшой дождь. Так что если вы еще не выкопали картошку, успевайте это сделать в выходные!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбасский топ-менеджер похитил у предприятия 1,6 миллиона рублей
Кузбасских пациентов избавят от последствий наркоза
Хоккеист из Новокузнецка Сергей Бобровский показал шлем нового хоккейного сезона
«Срезали решетки и проникли»: очевидцы выложили в сеть кадры с пожара в Кемерове
Пожилая женщина из-за поезда сломала руку на переезде в Кузбассе
Заморозки и грозы: воскресенье в Кузбассе ожидается ненастным
В Кузбассе запустят индустриальный парк по переработке отходов
Дорогу до «Лесной поляны» отремонтировали в Кемерове
На кузбасской трассе фура легла на бок
Обвела вокруг пальца: В Кузбассе жительница украла кольцо на первом свидании
Обманула маму: жительница Прокопьевска лишила мать квартиры и денег
Пьяный рецидивист катался по Междуреченску на BMW
Кузбасские футболисты выступят на первенстве России
В Новокузнецке появится инфосистема мониторинга загрязнения воздуха
Полиция разыскивает поджигателей детского аттракциона в Кемерове
Тимченко вместо Ротенберга: культурный кластер в Кемерове построит другая компания
Автомобиль въехал в теплотрассу в Кузбассе
Россельхозбанк усилит поддержку АПК Мордовии