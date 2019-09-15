Новокузнечан просят не пугаться громких звуков

СЕГОДНЯ 04:55 2019-09-15T04:55:33+03:00

В понедельник в городе будет очень шумно

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В понедельник, 16 сентября, в Новокузнецке будет очень шумно: здесь планируют провести проверку систем оповещения.

Комплексная техническая проверка работоспособности РАСЦО и КСЭОН Кемеровской области, местных и локальных систем оповещения муниципальных образований назначена на понедельник, 16 сентября. Проходить она будет в течение часа: с 15.00 до 16.00. В это время четыре раза будут запускаться сирены:

- с 15 по 15.03;

- с 15.15 по 15.18;

- с 15.3 по 15.33;

- с 15.45 по 15.48.

Как сообщает пресс-служба администрации города, после каждого запуска электросирен будет произведен перехват вещания радио- и ТВ-каналов, проводного вещания. Это необходимо для того, чтобы довести речевую информацию по проводимой проверке до населения города.

Горожанам же не стоит пугаться громких звуков, а лучше сохранять спокойствия.

ИСТОЧНИК KP.RU