В Кузбассе с рельсов сошел вагон с углем
В ночь на 15 сентября в Кузбассе с рельсов сошел вагон, перевозивший уголь. К счастью, происшествие обошлось без человеческих жертв.
По словам очевидцев, на станции Виноградовской в Беловском районе с рельсов сошел вагон, груженный углем. Пользователи поделились фотографиями с места происшествия в одной из городских групп в социальной сети.
По неизвестным пока причинам заднее колесо вагона сошло с рельсового пути, поэтому полный товарный вагон опрокинулся. Уголь, которым он был заполнен, высыпался на железнодорожный откос.
На фотографиях, сделанных очевидцами, видно, что последствия аварии устраняются: дорожники при помощи лопат грузят уголь обратно в вагон.
Комментаторы отмечают, что это не первый подобный случай. На данном участке дороги уже бывали ситуации схожего характера.
ИСТОЧНИК KP.RU