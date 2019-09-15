2019-09-15T09:17:37+03:00
Происшествия

В Кузбассе с рельсов сошел вагон с углем

В происшествии никто не пострадал
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе с рельсов сошел вагон с углем.Фото: "Типичное Белово"/ vk.comВ Кузбассе с рельсов сошел вагон с углем.Фото: "Типичное Белово"/ vk.com
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В ночь на 15 сентября в Кузбассе с рельсов сошел вагон, перевозивший уголь. К счастью, происшествие обошлось без человеческих жертв.

По словам очевидцев, на станции Виноградовской в Беловском районе с рельсов сошел вагон, груженный углем. Пользователи поделились фотографиями с места происшествия в одной из городских групп в социальной сети.

По неизвестным пока причинам заднее колесо вагона сошло с рельсового пути, поэтому полный товарный вагон опрокинулся. Уголь, которым он был заполнен, высыпался на железнодорожный откос.

На фотографиях, сделанных очевидцами, видно, что последствия аварии устраняются: дорожники при помощи лопат грузят уголь обратно в вагон.

Комментаторы отмечают, что это не первый подобный случай. На данном участке дороги уже бывали ситуации схожего характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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