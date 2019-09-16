СЕГОДНЯ 11:48 2019-09-16T11:48:46+03:00

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В Новокузнецке у пенсионера украли металлический гараж. Похититель вывез его вместе с содержимым.

О краже сотрудники полиции узнали от самого владельца гаражного бокса – мужчина обратился с заявлением. Как выяснилось, гараж находился в неохраняемом гаражном кооперативе на улице Макеевской. Сам хозяин туда наведывался редко, поэтому пропажу обнаружил не сразу и точно не смог сказать, когда произошло похищение. В гараже хранились старые вещи и садовый инвентарь.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий гаражный бокс нашли на территории пункта приема лома черных металлов. Как оказалось, доставил сюда строение 31-летний ранее судимый местный житель. Подозреваемого задержали.

-Он полностью признал свою вину и пояснил, что бесхозный, по его мнению, гараж, вывез с помощью грузового такси и сдал на металлолом, выручив 49 000 рублей, - сообщили подробности в ГУ МВД по Кемеровской области.

За кражу мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU