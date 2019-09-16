В Кузбасс пришло бабье лето

СЕГОДНЯ 13:18 2019-09-16T13:18:51+03:00

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какая погода ждет кузбассовцев на этой неделе. Судя по температуре, в регион пришло бабье лето.

Во вторник, 17 сентября, ночью температура по области установится в пределах +6…+11 градусов, днем потеплеет до +17…+22 градусов. В этот день в отдельных районах пройдут умеренные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается туман.

В среду будет немного прохладней: ночью – от 5 до 10 градусов, днем +15…+20 градусов. Также в некоторых районах ожидаются небольшие дожди и грозы. Ночью в четверг температура будет такой же, как в среду, а вот днем воздух прогреется до +18…+23 градусов. В этот день синоптики осадков не прогнозируют.

Последний рабочий день также порадует теплом: ночью температура установится в отметках +5…+10 градусов, днем ожидается +19…+24 градуса. В отдельные районы области придут небольшие дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU