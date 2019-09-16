В Кемерове зафиксирована необычно сложная пробка
В областной столице Кузбасса зафиксирована необычно сложная пробка. Проезд затруднен в районе Кузнецкого проспекта и улицы Красноармейской.
Самые сложные участки движения по улице Красноармейская: от Тушинской улицы до улицы Дзержинского. В пробке, длина которой составляет почти три километра, водители могут потерять лишние двадцать минут.
Вместе с тем, затруднено движение по Кузнецкому проспекту, на части проспекта Советский и улицы Ленина.
Водителям, желающим доехать до пункта назначения как можно скорей, советуют объехать пробку по улице Коммунистической.
ИСТОЧНИК KP.RU