2019-09-16T15:46:17+03:00
Общество

В Кемерове зафиксирована необычно сложная пробка

Проезд затруднен в районе Кузнецкого проспекта и улицы Красоармейской
ЯНА ПОПОВА
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В Кемерове зафиксирована необычно сложная пробка. ФОТО: Яндекс. ПробкиВ Кемерове зафиксирована необычно сложная пробка. ФОТО: Яндекс. Пробки
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В областной столице Кузбасса зафиксирована необычно сложная пробка. Проезд затруднен в районе Кузнецкого проспекта и улицы Красноармейской.

Самые сложные участки движения по улице Красноармейская: от Тушинской улицы до улицы Дзержинского. В пробке, длина которой составляет почти три километра, водители могут потерять лишние двадцать минут.

Вместе с тем, затруднено движение по Кузнецкому проспекту, на части проспекта Советский и улицы Ленина.

Водителям, желающим доехать до пункта назначения как можно скорей, советуют объехать пробку по улице Коммунистической.

ИСТОЧНИК KP.RU

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