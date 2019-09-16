СЕГОДНЯ 16:33 2019-09-16T16:33:37+03:00

В Кемерове построят каток за 10 миллионов рублей. ФОТО: Виктория Наумова.

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В Кемерове появится новый крытый каток. Его построят в Рудничном районе за 10 миллионов рублей.

Портал госзакупок разместил данные подрядчика, который разработает проектную документацию на строительство крытого катка. В ходе торгов победителем стало предприятие «Городское управление капитального строительства». Заказчик работ – мэрия столицы Кузбасса. Цена контракта составила больше 10 миллионов рублей.

Общая площадь здания – 5665 квадратных метров. В нем разместится ледовая арена размером 60х30 метров и универсальный спортивный зал размером 42х24 метра. В крытом катке одновременно смогут находится почти триста человек.

Старт электронному аукциону власти города дали в конце августа. По результатам аукциона был выбран разработчик проектной, рабочей и сметной документации. Именно победитель торгов должен будет спроектировать будущий спортивный объект.

ИСТОЧНИК KP.RU