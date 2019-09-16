СЕГОДНЯ 16:58 2019-09-16T16:58:12+03:00

Расколола сердце: Кузбассовец пытался догнать возлюбленную с топором в руках. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

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В Кузбассе мужчина, находящийся под воздействием алкоголя, пытался догнать возлюбленную с топоров в руках. Женщине удалось сохранить себе жизнь.

К полицейским обратились соседи дебошира. Они сообщили, что рядом проживает неблагополучная семья. По словам горожан, между домочадцами часто возникали ссоры, свидетелем которых становились соседи.

Приехав по адресу, стражи правопорядка выяснили, что глава семейства при любом удобном случае нападал на свою сожительницу. Последний конфликт между возлюбленными случился из-за образа жизни мужчины: он выпивал, приводил домой незнакомых людей.

Женщине это не понравилось и однажды она высказала свое недовольство. После этого дебошир вспылил и, схватив в руки топор, напал на возлюбленную. Ей пришлось выбежать на улицу и искать место для надежного укрытия.

Однако в полицию кемеровчанка не обращалась. Она надеялась, что мужчина исправиться. И лишь после разговора с участковым женщина решила написать заявление о привлечении сожителя к ответственности.

По данным ГУ МВД по Кемеровской области, сотрудники ведомства завели уголовное дело по статье «Угроза убийством». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU