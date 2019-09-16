2019-09-16T16:58:12+03:00
Происшествия

Расколола сердце: Кузбассовец пытался догнать возлюбленную с топором в руках

Женщине удалось сохранить себе жизнь
ЯНА ПОПОВА
Поделиться:
Расколола сердце: Кузбассовец пытался догнать возлюбленную с топором в руках. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.Расколола сердце: Кузбассовец пытался догнать возлюбленную с топором в руках. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
Изменить размер текста:

В Кузбассе мужчина, находящийся под воздействием алкоголя, пытался догнать возлюбленную с топоров в руках. Женщине удалось сохранить себе жизнь.

К полицейским обратились соседи дебошира. Они сообщили, что рядом проживает неблагополучная семья. По словам горожан, между домочадцами часто возникали ссоры, свидетелем которых становились соседи.

Приехав по адресу, стражи правопорядка выяснили, что глава семейства при любом удобном случае нападал на свою сожительницу. Последний конфликт между возлюбленными случился из-за образа жизни мужчины: он выпивал, приводил домой незнакомых людей.

Женщине это не понравилось и однажды она высказала свое недовольство. После этого дебошир вспылил и, схватив в руки топор, напал на возлюбленную. Ей пришлось выбежать на улицу и искать место для надежного укрытия.

Однако в полицию кемеровчанка не обращалась. Она надеялась, что мужчина исправиться. И лишь после разговора с участковым женщина решила написать заявление о привлечении сожителя к ответственности.

По данным ГУ МВД по Кемеровской области, сотрудники ведомства завели уголовное дело по статье «Угроза убийством». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кара небесная: двое кузбассовцев совершили грабеж на кладбище и попали в ДТП
Двойное попадание: в Кузбассе осудят женщину за торговлю героином и кражу
В Кемерове построят каток за 10 миллионов рублей
В Кемерове зафиксирована необычно сложная пробка
Кузбассовцы платят за ЖКХ меньше красноярцев и омичей
В Кузбасс пришло бабье лето
В Кузбассе мужчина не хотел уходить из гостей и поплатился жизнью
В Новокузнецке у пенсионера украли металлический гараж
Два опасных склада со взрывчаткой работали в Анжеро-Судженске
В Кузбассе заработали горячие линии по отоплению
Делайте запас: в Новокузнецке на сутки отключат холодную воду
Молодую кузбасскую семью выгнали из очереди на квартиру
Младенец погиб из-за сгоревшего телевизора в Кузбассе
Кузбасский мотоциклист погиб в тройном ДТП
Водитель сбил насмерть женщину на кузбасской трассе