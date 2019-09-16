2019-09-16T18:38:18+03:00
Общество

Кара небесная: двое кузбассовцев совершили грабеж на кладбище и попали в ДТП

Один из грабителей погиб на месте
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Кара небесная: двое кузбассовцев совершили грабеж на кладбище и попали в ДТПКара небесная: двое кузбассовцев совершили грабеж на кладбище и попали в ДТПФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Уезжая с места дерзкого преступления, совершенного на кладбище, налетчики попали в дорожно-транспортное происшествие. Один из них погиб.

43-летний житель Прокопьевска в кафе познакомился с двумя мужчинами – двоюродными братьями. Они разговорились и за бутылочкой спиртного вскоре нашли общих знакомых. Оказалось, что один из этих знакомых умер, и тогда новоиспеченные приятели отправились на кладбище, чтобы помянуть его. Когда троица прибыла на кладбище двое новых приятелей напали на мужчину и забрали у него документы и имущество. Потерпевший сообщил об этом в полицию, и на место преступления выехала следственно-оперативная группа.

Позже оказалось, что преступный дуэт не успел скрыться: мужчины с кладбища поехали на автомобиле домой. Неожиданно им навстречу выскочила машина. В результате лобового столкновения один их братьев скончался на месте. Второй, выживший, брат как раз давал показания на месте ДТП, когда его заметил ограбленный прокопчанин. А потом сотрудники полиции обнаружили у него украденное.

- В настоящее время следователем отдела полиции «Зенковский» возбуждено уголовное дело о грабеже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет четыре года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двойное попадание: в Кузбассе осудят женщину за торговлю героином и кражу
Расколола сердце: Кузбассовец пытался догнать возлюбленную с топором в руках
В Кемерове построят каток за 10 миллионов рублей
В Кемерове зафиксирована необычно сложная пробка
Кузбассовцы платят за ЖКХ меньше красноярцев и омичей
В Кузбасс пришло бабье лето
В Кузбассе мужчина не хотел уходить из гостей и поплатился жизнью
В Новокузнецке у пенсионера украли металлический гараж
Два опасных склада со взрывчаткой работали в Анжеро-Судженске
В Кузбассе заработали горячие линии по отоплению
Делайте запас: в Новокузнецке на сутки отключат холодную воду
Молодую кузбасскую семью выгнали из очереди на квартиру
Младенец погиб из-за сгоревшего телевизора в Кузбассе
Кузбасский мотоциклист погиб в тройном ДТП
Водитель сбил насмерть женщину на кузбасской трассе