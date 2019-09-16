Кара небесная: двое кузбассовцев совершили грабеж на кладбище и попали в ДТП

СЕГОДНЯ 18:38 2019-09-16T18:38:18+03:00

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Уезжая с места дерзкого преступления, совершенного на кладбище, налетчики попали в дорожно-транспортное происшествие. Один из них погиб.

43-летний житель Прокопьевска в кафе познакомился с двумя мужчинами – двоюродными братьями. Они разговорились и за бутылочкой спиртного вскоре нашли общих знакомых. Оказалось, что один из этих знакомых умер, и тогда новоиспеченные приятели отправились на кладбище, чтобы помянуть его. Когда троица прибыла на кладбище двое новых приятелей напали на мужчину и забрали у него документы и имущество. Потерпевший сообщил об этом в полицию, и на место преступления выехала следственно-оперативная группа.

Позже оказалось, что преступный дуэт не успел скрыться: мужчины с кладбища поехали на автомобиле домой. Неожиданно им навстречу выскочила машина. В результате лобового столкновения один их братьев скончался на месте. Второй, выживший, брат как раз давал показания на месте ДТП, когда его заметил ограбленный прокопчанин. А потом сотрудники полиции обнаружили у него украденное.

- В настоящее время следователем отдела полиции «Зенковский» возбуждено уголовное дело о грабеже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет четыре года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU