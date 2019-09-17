Поиски женщины с порванной мочкой прекращены в Кузбассе
В Кузбассе прекращены поиски Ирины Быкановой, пропавшей 14 сентября в лесу.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщают о прекращении поисков 41-летней жительницы Прокопьевского района Ирины Быкановой. Женщина ушла 14 сентября в лес, а потом пропала.
- Найдена, жива! – сообщается в официальной группе поисково-спасательного отряда.
Женщину искали сотрудники МЧС, волонтеры "Лизы Алерт", участвовали в поисково-спасательной операции и родственники. К счастью, женщина сумела самостоятельно выйти из леса. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU