СЕГОДНЯ 06:16 2019-09-17T06:16:37+03:00

Поиски женщины с порванной мочкой прекращены в Кузбассе. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда

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В Кузбассе прекращены поиски Ирины Быкановой, пропавшей 14 сентября в лесу.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщают о прекращении поисков 41-летней жительницы Прокопьевского района Ирины Быкановой. Женщина ушла 14 сентября в лес, а потом пропала.

- Найдена, жива! – сообщается в официальной группе поисково-спасательного отряда.

Женщину искали сотрудники МЧС, волонтеры "Лизы Алерт", участвовали в поисково-спасательной операции и родственники. К счастью, женщина сумела самостоятельно выйти из леса. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU