2019-09-17T08:18:36+03:00
Общество

По указу президента наркоторговка из Кузбасса выйдет на свободу раньше срока

Владимир Путин подписал указ о помиловании
Мария КОЛОСОВА
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По указу президента наркоторговка из Кузбасса выйдет на свободу раньше срокаПо указу президента наркоторговка из Кузбасса выйдет на свободу раньше срокаФото: Борис КОКУРИН
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Торговка наркотиками из Кузбасса, которая сейчас отбывает заключение, сможет выйти на свободу раньше срока. Приказ о помиловании подписал президент России Владимир Путин.

Президент России помиловал Наталью Сапоцкую из Прокопьевска. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В августе 2017 года Рудничным районным судом города женщина была приговорена на шесть лет лишения свободы в колонии общего режима за сбыт значительной партии наркотиков. Преступление она совершила под давлением гражданского мужа. Свою вину прокопчанка признала и охотно сотрудничала со следствием.

На свободу женщина должна была выйти в 2023 году. После подписания президентом Указа о помиловании срок осужденной сократился до 3,5 лет, поэтому она сможет выйти на свободу уже в феврале 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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