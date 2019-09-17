СЕГОДНЯ 08:59 2019-09-17T08:59:21+03:00

Национальный день бега пройдет 21 сентября во всех регионах страны

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Кузбассовцы примут участие во всероссийском «Кроссе нации». 21 сентября национальный день бега пройдет во всех регионах страны.

Сотни тысяч любителей бега выйдут в эту субботу на старт в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации». К акции присоединиться и Кузбасс. В этом году соревнования пройдут в Анжеро-Судженске, Белове, Березовском, Киселевске, Краснобродском, Ленинск-Кузнецком, Мариинске, Междуреченске, Мысках, Новокузнецке, Осинниках, Прокопьевске, Тайге, Юрге и других территориях Кузбасса. Ожидается, что на старт выйдет около 7000 участников.

Напомним, что область участвует в «Кроссе наций» тринадцатый раз. Он проводится в рамках реализации национального проекта «Демография».

Как рассказали в администрации Кемерова, в областном центре спортивный праздник пройдет в Сосновом бору на территории спортивной школы №3 (улица Волкова, 45). Открытие – в 11.30. Чтобы стать участником, нужно с 16 по 20 сентября обратиться в комиссию по допуску по адресу: улица Тухачевского,19, кабинет 310.

ИСТОЧНИК KP.RU