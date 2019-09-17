СЕГОДНЯ 09:31 2019-09-17T09:44:15+03:00

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24-летний автомобилист из Кемерова сел пьяным за руль. Увы, это оказалось не единственным преступлением, совершенным вечером 16 сентября. Мужчина насмерть сбил подростка-пешехода, а потом скрылся с места ДТП.

13-летний подросток вечером шел по обочине Промышленновского шоссе и вел рядом велосипед. В это же время по дороге ехал 24-летний автомобилист. Водитель сбил ребенка, а потом быстро уехал с места ДТП. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако мальчик скончался до прибытия врачей.

Пьяный водитель насмерть сбил подростка на обочине дороги в Кемерове. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Автомобилиста удалось вскоре задержать, благодаря плану «Перехват». Как оказалось, 24-летний мужчина сел за руль нетрезвым. Автомобиль, на котором было совершено ДТП, помещен на спецстоянку. Водитель же может лишиться свободы на срок до 12 лет – за вождение в нетрезвом виде, несоблюдение требований об ОСАГО и оставление места ДТП. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, в отношении мужчины заведено уголовное дело. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU