Илья Середюк рассказал о подготовке кемеровского транспорта к зиме

СЕГОДНЯ 09:48 2019-09-17T11:14:10+03:00

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Мэр города Кемерово Илья Середюк рассказал о том, как идет подготовка пассажирского транспорта к зиме. На данный момент к холодам подготовлена половина пассажирского парка.

Глава города на своей официальной странице в соцсетях написал о том, что в областном центре сложилась напряженная ситуация с общественным транспортом. Причина - износ подвижного состава, из-за которого он ломается и сходит с линий.

«В конце лета мы наметили ряд мероприятий по нормализации ситуации, - написал Илья Середюк «ВКонтакте». - Это капитальный ремонт имеющихся автобусов, приобретение новых и участие в областной программе обновления транспорта».

Также мэр сообщил, что для покупки запчастей для ремонта из городского бюджета было выделено 12 миллионов рублей. Это позволило вернуть в строй шесть автобусов, в ближайшие два месяца еще 21 машина должна выйти на линии.

На аппаратном совещании, которое прошло в городе 17 сентября, мэру сообщили о том, что более 50 процентов пассажирского транспорта уже подготовлено к зиме - это 474 автобуса, троллейбуса и трамвая. На них провели ревизию двигателей и ходовых агрегатов, отремонтировали корпуса, электрические системы, отопительные приборы, заменили покрышки. Кемеровские транспортники продолжают ремонтировать подвижной состав предприятий. Мэр поручил закончить эти работы до конца октября.

ИСТОЧНИК KP.RU