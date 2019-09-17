В Анжеро-Судженске полицейские наказали участников свадебного кортежа за опасную езду

СЕГОДНЯ 10:43 2019-09-17T10:43:27+03:00

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В Анжеро-Судженске полицейские наказали участников свадебного кортежа. Участники праздничной колонны пересекали железную дорогу на запрещающий сигнал.

Полицейские нашли и наказали участников одной из городских свадеб, которые грубо нарушили правила дорожного движения. Видео с тем, как колонна из четырех автомобилей пересекает железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, прислал в местный отдел ГИБДД один из автолюбителей. Регистратор очевидца запечатлел, что участников поездки не остановил даже заградительный барьер на переезде – один из водителей вышел из машины и просто опустил его.

-Инспекторы ГИБДД провели проверку, в результате которой установили всех водителей, нарушивших правила дорожного движения. В отношении каждого из них полицейские составили протокол по статье «Нарушение правил движения через железнодорожные пути», - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Санкции статьи предусматривают в качестве наказания штраф в размере 1 000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

Отметим, что с начала года уже 656 водителей наказаны за нарушение правил дорожного движения на железнодорожных переездах.

ИСТОЧНИК KP.RU