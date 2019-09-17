Два павильона по продаже шаурмы закрыли в Кемерове
В Кемерове закрыли сразу два павильона по продаже шаурмы. Причиной стало неоднократное нарушения санэпидем норм.
Сотрудники управления Роспотребнадзора во время проверки двух заведений, специализирующихся на продаже шаурмы, нашли ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Так, в зданиях не установлены системы внутреннего водопровода и канализации, нарушены условия мытья и обработки инвентаря, не соблюдается температурный режим хранения нашинкованных овощей. Эти недостатки создают угрозу для жизни и здоровья клиентов.
По данным Управления судебных приставов по Кемеровской области, суд признал предпринимателей виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Деятельность заведения временно приостановлена: одно закрыто на 30 суток, второе - на 60 суток.
За это время владельцы должны устранить все имеющиеся нарушения и подготовить помещения для комфортного пребывания людей.
ИСТОЧНИК KP.RU