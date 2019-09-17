СЕГОДНЯ 13:56 2019-09-17T13:56:59+03:00

Два павильона по продаже шаурмы закрыли в Кемерове Фото: Ольга Крыльцова

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В Кемерове закрыли сразу два павильона по продаже шаурмы. Причиной стало неоднократное нарушения санэпидем норм.

Сотрудники управления Роспотребнадзора во время проверки двух заведений, специализирующихся на продаже шаурмы, нашли ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Так, в зданиях не установлены системы внутреннего водопровода и канализации, нарушены условия мытья и обработки инвентаря, не соблюдается температурный режим хранения нашинкованных овощей. Эти недостатки создают угрозу для жизни и здоровья клиентов.

По данным Управления судебных приставов по Кемеровской области, суд признал предпринимателей виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Деятельность заведения временно приостановлена: одно закрыто на 30 суток, второе - на 60 суток.

За это время владельцы должны устранить все имеющиеся нарушения и подготовить помещения для комфортного пребывания людей.

ИСТОЧНИК KP.RU