2019-09-17T15:39:02+03:00
Происшествия

В Кузбассе женщина ответит перед судом за смерть 13-летней племянницы

По ее вине девочка утонула
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе женщина ответит перед судом за смерть 13-летней племянницыВ Кузбассе женщина ответит перед судом за смерть 13-летней племянницыФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Кузбассе женщине придется отвечать перед судом за смерть 13-летней племянницы. По ее вине девочка, которая не умела плавать, утонула.

В июне этого года 13-летняя девочка находилась в гостях у своей тети - 27-летней жительницы Новокузнецкого района. Вместе с ней, ее 10-летним сыном и еще одной родственницей девочка отправилась отдыхать на озеро. Несмотря на присутствие детей взрослые решили выбрать для купания необорудованный пляж, где на берегу размещена табличка с запретом на купание.

Когда дети находились в воде, то внезапно начали тонуть. Мальчика удалось вытащить на берег, а вот девочку женщины спасти не смогли, она утонула.

- Очевидцы вызвали сотрудников полиции. Специалисты подняли тело ребенка на поверхность, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области. - Обвиняемая сама не умела плавать, при этом разрешила детям, которые тоже не умели плавать, заходить в воду.

Сейчас следствием собрано достаточно доказательств по возбужденному уголовному делу, в связи с чем оно передано на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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