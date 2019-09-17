Новокузнечанка напала с ножом на подругу ради золотых колец
Новокузнечанка будет осуждена за разбойное нападение на знакомую. Она бросилась на нее с ножом.
Летом этого года 40-летняя женщина хотела ограбить свою подругу во время распития спиртных напитков. Злоумышленница увидела на руках знакомой три кольца и потребовала отдать украшения. После того, как жительница Новокузнецка получила отказ, она кинулась на пострадавшую с ножом, после чего скрылась.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая 40-летняя жительница Новокузнецка. Фигурантка призналась, что планировала похитить ювелирные украшения для дальнейшей продажи, – сообщили в пресс-службе МВД Кузбасса.
На данный момент дело рассматривается в суде. Новокузнечанке могут назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU