2019-09-17T15:04:30+03:00
Происшествия

Новокузнечанка напала с ножом на подругу ради золотых колец

Горожанку будут судить на разбойное нападение
Илья НЕКРАСОВ
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Новокузнечанка напала с ножом на подругу ради золотых колецНовокузнечанка напала с ножом на подругу ради золотых колецФото: Иван ВИСЛОВ
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Новокузнечанка будет осуждена за разбойное нападение на знакомую. Она бросилась на нее с ножом.

Летом этого года 40-летняя женщина хотела ограбить свою подругу во время распития спиртных напитков. Злоумышленница увидела на руках знакомой три кольца и потребовала отдать украшения. После того, как жительница Новокузнецка получила отказ, она кинулась на пострадавшую с ножом, после чего скрылась.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая 40-летняя жительница Новокузнецка. Фигурантка призналась, что планировала похитить ювелирные украшения для дальнейшей продажи, – сообщили в пресс-службе МВД Кузбасса.

На данный момент дело рассматривается в суде. Новокузнечанке могут назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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