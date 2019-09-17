Лечили зуб, а запломбировали нос: после посещения стоматолога кемеровчанка не смогла дышать
Жительница Кемерова подала в суд на стоматологическую клинику за неправильно проведенное лечение. Теперь владельцы учреждения выплатят пострадавшей компенсацию в размере 75 тысяч рублей.
Кемеровчанка обратилась в суд, чтобы вылечить пульпит. За лечение она отдала почти шесть тысяч рублей. Зуб болеть не перестал, а к боли добавились заложенность носа и постоянный насморк. Женщина была уверена, что это - последствие сложного лечение, которое требует долгого восстановления. Когда боль стала невыносимой, кемеровчанка обратилась в другое медучреждение. Там выяснилось, что стоматологи случайно запломбировали женщине гайморову пазуху через корневые каналы зуба.
Сначала пострадавшая пыталась решить проблему мирным путем. Она направила в клинику претензию с требованием компенсации вреда, причинившего вред здоровью, и морального вреда. Однако средства так и не вернули. Тогда женщине пришлось обратиться в суд.
По данным Заводского районного суда города Кемерово, иск пострадавшей был удовлетворен полностью. Стоматологическая клиника должна выплатить ей компенсацию в размере 75 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU