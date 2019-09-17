Лечили зуб, а запломбировали нос: после посещения стоматолога кемеровчанка не смогла дышать

СЕГОДНЯ 15:32 2019-09-17T15:32:54+03:00

За это женщина отсудила у клиники 75 тысяч рублей

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Жительница Кемерова подала в суд на стоматологическую клинику за неправильно проведенное лечение. Теперь владельцы учреждения выплатят пострадавшей компенсацию в размере 75 тысяч рублей.

Кемеровчанка обратилась в суд, чтобы вылечить пульпит. За лечение она отдала почти шесть тысяч рублей. Зуб болеть не перестал, а к боли добавились заложенность носа и постоянный насморк. Женщина была уверена, что это - последствие сложного лечение, которое требует долгого восстановления. Когда боль стала невыносимой, кемеровчанка обратилась в другое медучреждение. Там выяснилось, что стоматологи случайно запломбировали женщине гайморову пазуху через корневые каналы зуба.

Сначала пострадавшая пыталась решить проблему мирным путем. Она направила в клинику претензию с требованием компенсации вреда, причинившего вред здоровью, и морального вреда. Однако средства так и не вернули. Тогда женщине пришлось обратиться в суд.

По данным Заводского районного суда города Кемерово, иск пострадавшей был удовлетворен полностью. Стоматологическая клиника должна выплатить ей компенсацию в размере 75 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU