2019-09-18T13:28:42+03:00
Происшествия

Последняя дискотека: кузбассовец угнал машину и отправился в ночной клуб

Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы
ЯНА ПОПОВА
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За поездку в ночной клуб на машине кузбассовец может попасть за решеткуЗа поездку в ночной клуб на машине кузбассовец может попасть за решеткуФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Кузбассе мужчина угнал машину, чтобы отправиться в ночной клуб. Теперь он предстанет перед судом.

Житель Кемерова обратился в полицию с просьбой найти его автомобиль. Сотрудникам он рассказал, что, возвращаясь с дачи, заметил на проселочной дороге «голосовавшего» пешехода. Водитель остановил машину, решив подвести мужчину, а сам ненадолго отлучился. Этим и воспользовался угонщик. Заметив оставленный хозяином авто в замке зажигания ключ, мужчина сел за руль и уехал.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель. Мужчина сразу же был доставлен в отделение полиции и дал признательные показания. Он объяснил, что вечером торопился в ночной клуб и поэтому угнал автомобиль. Машину сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу

По данным ГУ МВД по Кемеровской области, в отношении молодого кемеровчанина возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Ему грозит лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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