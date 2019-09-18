2019-09-18T15:27:34+03:00
Общество

С проспекта Металлургов в Новокузнецке исчезнут трамваи

Движение вагонов прекратится 21 сентября
Екатерина РОМАНОВА
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С проспекта Металлургов в Новокузнецке исчезнут трамваиС проспекта Металлургов в Новокузнецке исчезнут трамваиФото: Екатерина РОМАНОВА
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Центральный новокузнецкий проспект Металлургов уже в субботу, 21 сентября, останется без трамваев.

Движение трамваев по проспекту Металлургов будет прекращено с 21 сентября. А все потому, что состояние трамвайного полотна, которое находится на мосту через реку Томь, требует срочного ремонта. Работы будут проходить в течение целого месяца. За это время специалистам предстоит не только заменить рельсы, но и привести в порядок несущие конструкции. Примечательно, что ремонтироваться будет не весь мост, а только трамвайные пути.

Предполагается, что горожане не будут испытывать неудобств во время отсутствия трамвая. Так, будет организован электробусный маршрут (Комсомольская площадка - НКМК). Два электробуса, задействованные на нем, пройдут по проспекту Дружбы через железнодорожный вокзал, затем по проспекту Металлургов до НКМК. Интервал движения - 16-20 минут. Дополнительно будут выпущены на линию две единицы троллейбусов по маршруту № 1 (Комсомольская площадка - Ярославская).

- Просим отнестись к ситуации с пониманием, а также заранее планировать свои поездки, - обращаются представители городской администрации к новокузнечанам. - Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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