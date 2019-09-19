2019-09-19T04:22:12+03:00
Происшествия

Новокузнечанин сжег дом вместе с бывшей женой и ребенком

Спасти женщину не удалось
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнечанин сжег дом вместе с бывшей женой и ребенком. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.Новокузнечанин сжег дом вместе с бывшей женой и ребенком. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.
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49-летний новокузнечанин в скором времени окажется за решеткой. Его обвиняют в том, что он поджег дом, в котором в это время находилась его бывшая сожительница и ребенок.

30 августа жители частного сектора города Новокузнецка обратили внимание, что горит один из домов. Горели стены снаружи, шел густой дым. Они тут же вызвали сотрудников МЧС, и вскоре с огнем удалось справиться. Когда пожар был потушен, пожарные обнаружили в доме двух женщин и ребенка. 9-летний мальчик и 57-летняя женщина были без сознания, и их срочно госпитализировали. А вот 39-летней женщине врачи помочь не могли: она погибла при пожаре.

Вскоре удалось задержать и поджигателя – им оказался 49-летний сожитель 39-летней женщины. Как оказалось, он специально пришел к дому, принес легковоспламеняющуюся жидкость и расплескал ее на стены пристройки. А потом поджег. Сейчас мужчина находится под стражей и ждет проведения психолого-психиатрической экспертизы.

- В рамках расследования уголовного дела будет установлена причина смерти погибшей женщины, а также будет определена тяжесть вреда, причиненного здоровью потерпевших, - сообщает пресс-служба Следственное управление СК РФ по Кемеровской области. - В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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