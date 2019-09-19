В Гурьевске открылась «Планета детства»
В Гурьевске открылся современный Детский сад №5 «Планета детства», отвечающий всем критериям безопасности и комфорта. Территория детского сада оснащена современным оборудованием, безопасными спортивными площадками и продвинутой системой безопасности.
Сергей Цивилев отметил, что в 29 городах уже нет очередей в детские сады и перед «Планетой детства» стоит важная задача – решить проблему с устройством детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.
- Это красивый современный детский сад с продуманной и разносторонней системой безопасности. Открытие дошкольного учреждения такого уровня — это серьезный шаг и ориентир для всего региона, — сказал губернатор Кузбасса.
Отметим, что на строительство детского сада «Планета детства» ушло 157, 2 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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