2019-09-19T10:16:48+03:00
Общество

В Гурьевске открылась «Планета детства»

В рамках нацпроекта «Демография» в городе построили новый детский сад
Илья НЕКРАСОВ
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В рамках нацпроекта «Демография» в Гурьевске построили новый детский садВ рамках нацпроекта «Демография» в Гурьевске построили новый детский сад
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В Гурьевске открылся современный Детский сад №5 «Планета детства», отвечающий всем критериям безопасности и комфорта. Территория детского сада оснащена современным оборудованием, безопасными спортивными площадками и продвинутой системой безопасности.

Сергей Цивилев отметил, что в 29 городах уже нет очередей в детские сады и перед «Планетой детства» стоит важная задача – решить проблему с устройством детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.

- Это красивый современный детский сад с продуманной и разносторонней системой безопасности. Открытие дошкольного учреждения такого уровня — это серьезный шаг и ориентир для всего региона, — сказал губернатор Кузбасса.

Отметим, что на строительство детского сада «Планета детства» ушло 157, 2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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