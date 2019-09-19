Кемеровчанин хранил в домашнем диване незаконное оружие

СЕГОДНЯ 11:44 2019-09-19T11:44:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция изъяла у кемеровчанина ружья, которые он незаконно хранил в домашнем диване. Оружие досталось мужчине от покойного отца, при этом разрешения на хранение и специального оборудования у жителя Кемерова не было. Отцовское наследство мужчина планировал продать.

Сейчас оружие отправили на экспертизу криминалистам для того, чтобы оценить боеспособность найденного арсенала. За незаконное хранение боеприпасов местного жителя могут осудить на срок до четырех лет лишения свободы.

- На территории региона продолжается операция «Оружие». Граждане, добровольно сдавшие в полицию незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности и могут получить денежное вознаграждение, - сообщают в пресс-службе МВД по Кемеровской области.

Следует напомнить, что оружие можно сдать в полицию самостоятельно, но взрывчатые вещества нужно сдавать под контролем полиции и ни в коем случае не надо везти его самостоятельно. Также, до тех пор, пока вы не оформите хранение оружия официально, его необходимо сдать на хранение в отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU