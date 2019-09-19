СЕГОДНЯ 12:21 2019-09-19T12:21:07+03:00

Поиски 14-летнего подростка и его 26-летнего родственника, пропавших в лесу в Кузбассе, прекращены. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

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В Кузбассе завершились поиски 14-летнего подростка и его 26-летнего родственника, которые пропали 12 сентября. Молодые люди ушли на сбор кедрового ореха, а потом перестали выходить на связь.

О завершении поисково-спасательной операции днем 17 сентября сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. 14- и 26 летний жители Таштагольского района ушли в лес возле горы Лысухи за шишками, а потом перестали выходить на связь. К счастью, поисково-спасательная операция завершилась успешно: и мужчина, и мальчик найдены живыми. Сейчас вместе со спасателями они выходят из тайги, где нет связи.

- Как только они будут доставлены в город, их осмотрят на предмет необходимости оказания медицинской помощи, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Будут установлены все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки принято процессуальное решение.

В поисковых мероприятиях принимали участие порядка 50 человек: следователи, следователи-криминалисты территориального следственного отдела, сотрудники полиции, сотрудники МЧС, волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU