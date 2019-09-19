2019-09-19T13:01:25+03:00
Происшествия

В Кузбассе пьяный мужчина угодил под колеса поезда

Мужчину с травмами доставили в больницу
Илья НЕКРАСОВ
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В Кузбассе пьяный мужчина угодил под колеса поездаВ Кузбассе пьяный мужчина угодил под колеса поездаФото: Михаил ФРОЛОВ
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49-летний мужчина не заметил на железной дороге поезд, из-за чего попал в больницу с травмами. Машинисту пришлось экстренно тормозить, когда понял, что гражданин игнорирует все предупредительные сигналы о приближающемся поезде.

После столкновения мужчину доставили в больницу, где у него были обнаружены множественные ушибы и алкогольное опьянение.

- При нахождении на платформе во время прохождения поезда без остановки не рекомендуется подходить к составу на расстояние ближе двух метров. Безопасным расстоянием для движения вдоль железнодорожного пути считается пять и более метров до ближайшего рельса, - предупреждает транспортная полиция.

Напоминаем, что за этот год на кузбасской железной дороге восемь человек получили травмы, а пять из них погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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